Gas Sales Sitting Volley quarta in Francia. «Stiamo crescendo»

Nonostante il piazzamento finale, i biancorossi non tornano dalla Francia a mani vuote: Angelo Gelati è stato infatti premiato come miglior muro della manifestazione Silver Euroleague, riconoscimento individuale di grande valore. Inserita nel Girone A insieme alla formazione britannica del Sitting Bucks Volleyball Club e alle francesi Neptunes de Nantes e ASUL Lyon Volley, la squadra Gas Sales Bluenergy Sitting Volley è stata superata in tutte e tre le gare disputate, chiudendo la competizione europea al quarto posto.

La manifestazione è stata vinta dalla squadra di casa del Neptunes de Nantes, capace di imporsi senza perdere alcun set. Nel match d’esordio di sabato, i biancorossi sono stati superati al tie-break dal Sitting Bucks Volleyball Club (25-19, 26-24, 15-25, 17-25, 15-5), al termine di una gara combattuta e segnata da una bella rimonta: sotto di due set, la Gas Sales Bluenergy Sitting Volley ha saputo riequilibrare l’incontro prima di cedere solo nel quinto parziale. Sempre nella giornata di sabato, nella seconda sfida, la formazione biancorossa è stata superata dall’ASUL Lyon Volley per 3-0 (25-21, 25-16, 25-22). Nella gara disputata nella mattinata odierna, infine, i francesi del Neptunes de Nantes si sono imposti per 3-0 (25-18, 25-22, 25-20), al termine di una partita comunque ben interpretata dalla Gas Sales Bluenergy Sitting Volley.

Gas Sales Bluenergy Sitting Volley è una squadra nata da pochi mesi grazie alla collaborazione tra tre realtà sportive dell’Emilia-Romagna: Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, Giocoparma e Volley Club Cesena.

Questo il roster di Gas Sales Bluenergy Sitting Volley impegnato nella Silver Euroleague: Davide Aielli Chiesa, William Brasina, Simone Burzacchi, Gabriele Camisa, Mattia Canali, Federico Comparoni, Angelo Gelati, Mady Kante, Giuseppe Lamontagna, Giovanni Monteverdi, Luigi Russo, Giuseppe Siddiolo, Massimo Zileri, Pierluigi Mancino. Allenatore Giovanni Marani, Assistenti allenatore Eleonora Colla e Amade Asia Sarzi, fisioterapista Michela Aielli.

Giovanni Marani (Capo Allenatore di Gas Sales Bluenergy Sitting Volley): «La partita di oggi era contro la squadra più forte del girone, che aveva vinto tutti gli incontri precedenti per 3–0. Sul campo abbiamo dimostrato di potercela giocare, offrendo una prestazione intensa, combattuta e anche piacevole da vedere. Resta naturalmente un po’ di rammarico per la sconfitta di ieri contro Lione e per il quinto set perso contro la formazione inglese dopo una rimonta importante. Sono situazioni che lasciano riflettere, ma che fanno parte del percorso di crescita. A fine partita ho detto ai ragazzi che non dobbiamo fermarci ai rimpianti, ma guardare avanti. Abbiamo chiuso questa manifestazione in crescita e non ha senso tornare su ciò che avrebbe potuto essere: l’aspetto più importante è aver dimostrato oggi il nostro valore e ripartire da questo livello per il futuro».