Il Nibbiano pareggia e perde la vetta, derby al Fiorenzuola

Il Nibbiano&Valtidone rallenta sorprendentemente in casa contro l'Arcetana (vantaggio al 3' con il neo arrivato Spaviero, pareggio ospite di Messori su rigore al 68' e viene superato in vetta al campionato di Eccellenza dalla Vianese (2-1 sul Corticella). Una splendida Pontenurese resta sola al terzo posto grazie al 5-0 esterno sul campo del Fabbrico (Roberi, Pellegrini, doppio Yener e Spedini), mentre I due gol in tre minuti di Antenucci (53') e Piro (56') permettono al Fiorenzuola di battere e scavalcare l'Agazzanese. In coda, inopinata sconfitta interna della Bobbiese per 2-1 (Cloralio a intervallare le reti di Morgotta e Calabretti) contro l'ormai ex fanalino di coda Campagnola.

ECCELLENZA

Risultati



Classifica

