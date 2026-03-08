Il Nibbiano vola verso la Serie D

Il capolavoro di Grasso e un’autorete di Parisi nella ripresa per mettere le mani sulla Serie D. Il Nibbiano&Valtidone sbanca il Pavesi per 2-1 con un colpo d’astuzia e classe del centravanti, entrato anche nell’azione del raddoppio: la capolista spedisce il Fiorenzuola a –10 a sette giornate dal termine del torneo di Eccellenza. La battistrada di mister Rastelli ha piegato con merito, dopo la Vianese, anche la principale antagonista della stagione: nulla ancora deciso, ma la sensazione che il NIbbiano&Valtidone abbia impresso la spallata decisiva al campionato.

Scelte obbligate o quasi per i due tecnici: Araldi si è presentato al big match privo del solito Scarlata e di La Vigna, per Rastelli si è trattato di rinunciare alla personalità e alla forza di capitan Jakivmoski. Entrambi hanno optato per la difesa a tre uomini, più blindata quella ospite con Boccenti schierato quinto di destra. Pertica e Macchioni sono stati impiegati da esterni a tutta fascia. Reparti offensivi come da previsione: il duo Piro-Antenucci sostenuto dalle incursioni delle mezzali Mata e Bertelli. Dalla parte opposta, tutto nelle mani, o per meglio dire nei piedi, del terzetto tutto tecnica e agilitù, Lancellotti-Grasso-Spaviero.

Avvio molto tattico e grande rigore nel rispetto delle consegne dei due tecnici. Il Fiorenzuola, specie nella prima parte della frazione, ha esercitato maggiore pressione, ma il Nibbiano ha retto con ordine e senza soffrire eccessivamente sui tentativi portati soprattutto dal versante di destra rossonero. Collezione di calci d’angolo e già al 5’, primo brivido: il corner di Mata trova l’incornata a colpo sicuro di Macchioni ma Guerci non ha avuto difficoltà ad alzare in angolo. Grasso, dalla parte opposta, è rimasto in agguato a lungo, senza ricevere adeguata assistenza: attentissima la retroguardia di casa e, al 27’, seconda chance. Bella la trama disegnata a sinistra dal duo Mata-Macchioni con cross a centro area: Piro ha impattato bene ma senza la necessaria cattiveria e Guerci ha risposto presente. Clamoroso 11’ più tardi: punizione da destra di Mata e colpo di testa di Benedetti diretto a rete, ma il compagno Macchioni ha smorzato involontariamente e per il Nibbiano è stato sospirone di sollievo. Sempre sorniona la capolista che, sulla linea mediana, ha fatto valere i muscoli di Ababio e il senso della posizione del preziosissimo Hasanaj.

Nella ripresa, al 4’, ecco il morso letale di Grasso: circondato da cinque avversari in pinea area, chiede e ottiene uno-due con un tocco da prestigiatore a Spaviero e il destro del centravanti fredda Burigana per l’esultanza sfrenata del NIbbiano&Valtidone. Fiorenzuola colpito al cuore proprio nel momento in cui sarebbe dovuto partire l’assalto per tre punti vitali per mantenere aperto il duello per lo scudetto. La squadra di Araldi ha accusato pesantemente il colpo da knock out, ma Grasso aveva evidentemente esaurito le dosi di veleno: tra il 15’ e il 16’, clamorose le opportunità sprecate dal bomber a tu per tu con Burigana sulle assistenze al bacio di Lancellotti e Spaviero. Dopo un’ora di gioco Rastelli ha gettato nella mischia anche Minasola per fornire all’attacco valtidonese tutti i cavalli necessari per accelerare in contropiede. Al 22’ però, è stato un altro neoentrato, Piscicelli dopo il colpo di tacco di Grasso, ha propiziato l’autorete da due passi di Parisi: è stata la resa definitiva, perché il gol in diagonale di Pinelli da sinistra dell’86’, ha salvato la bandiera rossonera ma non ha impedito che Nibbiano spiccasse il volo definitivo per la Serie D.

Il tabellino

FIORENZUOLA-NIBBIANO&VALTIDONE 1-2

Marcatori: Grasso al 4’, autorete di Parisi al 22’ e Pinelli al 41’s.t.

FIORENZUOLA (3-5-2): Burigana; Parisi, Benedetti, Zucchini (dal 31’ s.t. Varoli); Pertica (dal 23’ s.t. Caradonna), Bertelli (dal 23’ s.t. Iori), Postiglioni (dal 42’ s.t. Bandaogo), Macchioni (dal 37’ s.t. Pinelli); Antenucci, Piro. (Cantoni, Dellagiovanna, Morrone, Forte). All. Araldi.

NIBBIANO&VALTIDONE (3--2): Guerci; Tambussi, Alcibiade, Fogliazza; Boccenti, Hasanaj, Ababio,Vecchi (dal 12’ s.t. Piscicelli); Lancellotti; Spaviero (dal 19’ s.t. Minasola), Grasso (dal 45’ s.t Ranelli). (Serena, Iasoni, Bassoli, Boix Garcia, Rossi, Carrasco). All. Rastelli.

Arbitro: Biandronni di Forlì. Assistenti: Melasi di Reggio Emilia e Bayere di Piacenza.

Note: angoli 7-3. Ammoniti Pertica, Vecchi, mister Araldi, Piro.

