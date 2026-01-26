Il Piace e una pioggia di gol a Zona Calcio
Torna questa sera alle 20.30 la trasmissione di Telelibertà: immagini e commenti dalla Serie D alla Terza categoria
Redazione Online
|1 ora fa
Il conduttore Michele Rancati
Sarà una vera e propria pioggia di gol quella che si abbatterà questa sera su Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30.
In apertura, la vittoria del Piacenza sul Rovato Vertovese: un successo sudato, che ha consentito ai biancorossi di restare nella scia nelle battistrada e di poter preparare con maggiore tranquillità la super sfida di domenica prossima sul campo della Pistoiese. Ospite in studio, assieme ai consueti opinionisti, il difensore Riccardo Martinelli.
Quella di ieri è stata una ottima giornata anche per le altre categorie del calcio piacentino. In Eccellenza il Nibbiano&Valtidone è tornato in testa da solo, Agazzanese e Fiorenzuola hanno vinto, così come la Bobbiese, ora fuori dalla zona playout.
Molto bene anche in Promozione, con i successi della Castellana Fontana e della Spes, nonché il robusto pareggio del Carpaneto Chero in casa della capolista Montecchio.
E poi la valanga di gol nei due gironi di Seconda categoria e il Vigolo che ha vinto la Coppa Coni di Terza.
Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni.
Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.
