La Figc regionale conferma: nessun obbligo di giovani

Il Consiglio Direttivo della Figc dell'Emilia Romagna ha disposto di non stabilire vincoli per l'obbligo dell'utilizzo di giovani calciatori per la stagione sportiva 2026/27 in Eccellenza, Promozione e nelle categorie successive. La federazione regionale fa così valere la propria autonomia e conferma la decisione già presa negli ultimi campionati.