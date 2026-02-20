Liberta - Site logo
La Figc regionale conferma: nessun obbligo di giovani

La federazione ha deciso di non imporre vincoli dall’Eccellenza in giù anche per la prossima stagione

Michele Rancati
Michele Rancati
|1 ora fa
La Figc regionale conferma: nessun obbligo di giovani
1 MIN DI LETTURA
Il Consiglio Direttivo della Figc dell'Emilia Romagna ha disposto di non stabilire vincoli per l'obbligo dell'utilizzo di giovani calciatori per la stagione sportiva 2026/27 in Eccellenza, Promozione e nelle categorie successive. La federazione regionale fa così valere la propria autonomia e conferma la decisione già presa negli ultimi campionati.

