La Gas Sales lotta fino all'ultimo, ma al tie break vince Perugia

Gas Sales Piacenza lotta ma a vincere al tiebreak, dopo due ore di battaglia, è Perugia che consolida il primo posto in classifica.

Tie break ancora fatale per i biancorossi, il Palabarton di Perugia resta un tabù per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che vinto il primo set e persi i due successivi ha avuto la forza di conquistare il quarto parziale e portare la gara al quinto parziale.

Domenica difficile per i biancorossi dalla linea dei nove metri dove vengono collezionati 29 errori a fronte di 5 ace, e anche in attacco non sempre è andato tutto liscio. Un punto muove la classifica e rafforza il quinto posto dei biancorossi su Civitanova ma Modena, quarta in classifica, è ora avanti di una lunghezza.

Sir Susa Scai Perugia 3

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza 2

(21-25, 25-17, 25-18, 23-25, 15-12)

Sir Susa Scai Perugia: Crosato 8, Ben Tara 15, Semeniuk 13, Russo 10, Giannelli 5, Plotnytskyi 10, Colaci (L), Cvanciger, Dzavoronok. Ne: Argilagos, Solé, Ishikawa (L), Gaggini (L). All. Lorenzetti.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Bovolenta 4, Gutierrez 18, Comparoni 11, Porro 1, Mandiraci 17, Iyegbekedo 9, Pace (L), Leon 9, Travica, Andringa, Bergmann. Ne: Simon (L), Loreti, Fraleone. All. Boninfante.

Arbitri: Giardini di Verona, Piana di Modena.

Note: durata set 24’, 23’, 25’, 30’ e 20’ per un totale di 122’. Spettatori 4091. MVP: Massimo Colaci. Sir Susa Scai Perugia: battute sbagliate 16, ace 2, muri punto 12, errori in attacco 10, ricezione 55% (28% perfetta), attacco 50%. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: battute sbagliate 29, ace 5, muri punto 12, errori in attacco 10, ricezione 48% (24% perfetta), attacco 41%.