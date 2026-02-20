La Gas Sales va forte anche nel beach volley

Soddisfazione in casa Gas Sales Bluenergy: sei atleti del settore giovanile hanno risposto nei giorni scorsi alla convocazione per un collegiale dei processi selettivi di beach volley e alla convocazione della selezione regionale maschile.

Il palleggiatore Tommaso De Santis ha preso parte a un Collegiale a Cellatica, in provincia di Brescia, su indicazione di Emanuele Sbravati, responsabile dei processi selettivi di beach volley. Con lui altri sei atleti.

Giovanni Braghieri, Tomas Buzzetti, Jesse Chidiebere, Davide Filigrana e Alberto Subacchi hanno, invece, partecipato alla selezione regionale maschile Under 17 che si è svolta a San Nicolò. Sono stati convocati dal selezionatore regionale Leonardo Palladino insieme ad altri ventiquattro atleti per essere osservati e valutati in vista del Trofeo delle Regioni, quest’anno in programma a Catania dal 22 al 29 giugno.

Mercoledì prossimo alla palestra Salvadè si svolgerà un allenamento della selezione territoriale maschile Under 15. Questi i giovani atleti biancorossi convocati: Giulio Corvino, Giovanni Leonardi, Francesco Maria Bifulco, Marco Cazzulani, Raffaele Guglielmetti, Antonio De Francesco, Nicolò De Francesco, Rei Ballushi, Mattia Villa, Sergio Ferrari, Paolo Guazzi, Ettore Fei.