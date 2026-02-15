La Lugagnanese non molla, Samurai a forza 10
I risultati e le classifiche di Prima, Seconda e Terza Categoria
Redazione Online
|1 ora fa
La Lugagnanese passa sul campo dell'Audax Fontanellatese con un gol di Maggi e resta in vetta al campionato di Prima categoria, tallonato a un punto da Ziano e San Lazzaro.
In Terza, RiverNiviano bloccato dall'Atletico Pontolliese (girone A), al Gropparello lo scontro al vertice contro il Vernasca nel B.
