La Lugagnanese non molla, Samurai a forza 10

La Lugagnanese passa sul campo dell'Audax Fontanellatese con un gol di Maggi e resta in vetta al campionato di Prima categoria, tallonato a un punto da Ziano e San Lazzaro.

Nel girone A di Seconda i Samurai dilagano 10-0 a Villanova, mentre nel B la capolista Cadeo è fermata dal campo del Levante impraticabile.

In Terza, RiverNiviano bloccato dall'Atletico Pontolliese (girone A), al Gropparello lo scontro al vertice contro il Vernasca nel B.

PRIMA CATEGORIA

Risultati



Classifica



SECONDA CATEGORIA GIRONE A

Risultati



Classifica



SECONDA CATEGORIA GIRONE B

Risultati



Classifica



TERZA CATEGORIA GIRONE A

Risultati



Classifica



TERZA CATEGORIA GIRONE B

Risultati



Classifica



