Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

La Lugagnanese non molla, Samurai a forza 10

I risultati e le classifiche di Prima, Seconda e Terza Categoria

Redazione Online
|1 ora fa
La Lugagnanese non molla, Samurai a forza 10
1 MIN DI LETTURA
La Lugagnanese passa sul campo dell'Audax Fontanellatese con un gol di Maggi e resta in vetta al campionato di Prima categoria, tallonato a un punto da Ziano e San Lazzaro.
Nel girone A di Seconda i Samurai dilagano 10-0 a Villanova, mentre nel B la capolista Cadeo è fermata dal campo del Levante impraticabile. 
In Terza, RiverNiviano bloccato dall'Atletico Pontolliese (girone A), al Gropparello lo scontro al vertice contro il Vernasca nel B.
PRIMA CATEGORIA
Risultati

Classifica

SECONDA CATEGORIA GIRONE A
Risultati

Classifica

SECONDA CATEGORIA GIRONE B
Risultati

Classifica

TERZA CATEGORIA GIRONE A
Risultati

Classifica

TERZA CATEGORIA GIRONE B
Risultati

Classifica

Gli articoli più letti della settimana