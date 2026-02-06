La vigilia della Gas Sales: «Uniti verso la Coppa»

Manca sempre meno al primo grande appuntamento stagionale della Gas Sales Bluenergy, impegnata domani alle 15.30 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) nella prima semifinale della Coppa Italia di pallavolo. Avversari i campioni d’Italia dell’Itas Trentino. La seconda semifinale è in programma alle 18.00 e vedrà in campo Rana Verona e Sir Susa Scai Perugia. La finale è in programma domenica alle 18.00.

Oggi nel pomeriggio per i ragazzi di coach Dante Boninfante seduta di lavoro tecnico all’Unipol Arena, domani mattina la rifinitura.

Quella di Bologna sarà la terza partecipazione alla Final Four per la società della presidente Elisabetta Curti. La quarta considerando anche quella di Serie A2 (2018-19) alla prima stagione della società.

Tra i biancorossi Robertlandy Simon ha vinto il trofeo quattro volte e il primo con Piacenza nella stagione 2022-2023, Gianluca Galassi una volta con la maglia di Perugia nella stagione 2018-2019 e Dragan Travica quando vestiva la maglia di Perugia nella stagione 2021-2022. L’attuale secondo allenatore di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza Samuele Papi da giocatore ha vinto la Coppa Italia sei volte. Gli altri due biancorossi, oltre a Simon, Galassi e Travica, ad aver preso parte ad una Final Four di Coppa Italia dell’attuale roster sono Pace e Comparoni. Tutti gli altri sono al debutto.

Saranno 400 i tifosi piacentini al seguito della squadra.»

«Per noi partecipare alla Final Four di Coppa Italia è sicuramente un orgoglio - commenta coach Dante Boninfante, ex di giornata assieme a Galassi - un punto importante della stagione: era un obiettivo ad inizio anni e i ragazzi sono stati bravi con il percorso fatto durante il girone di andata e perfezionato nel Quarto di finale con Modena. Si tratta di un palcoscenico importantissimo soprattutto per il percorso di crescita dei tanti nostri giovani che avranno l’opportunità di vivere una manifestazione bellissima. Ci aspetta una semifinale molto dura, la forza di Trento la conosciamo tutti, cercheremo di onorare al massimo questa manifestazione cercando di fare il possibile per andare avanti. La gioia di esserci è logicamente condivisa con i tanti tifosi che ci sono stati sempre vicino e che arriveranno a Bologna in tanti per supportarci. Società, squadra e tifosi andremo tutti insieme all’assalto della Coppa».

L’avversario Itas Trentino

Dall’altra parte della rete c’è la squadra campione d’Italia, l’Itas Trentino che è alla sua diciannovesima partecipazione alla Final Four. La formazione trentina si è aggiudicata tre volte la Coppa, l’ultima nella stagione 2012-2013. Alla guida tecnica c’è l’argentino Marcelo Mendez, nuovi anche due tasselli dello starting six, entrambi prelevati in estate da Cisterna: l’opposto francese Theo Faure e lo schiacciatore spagnolo Jordi Ramon, proiettato fra i titolari dall’infortunio occorso a Daniele Lavia durante l’estate. I punti fermi rispondono al nome di capitan Riccardo Sbertoli, Gabriele Laurenzano, Flavio Bela Bartha ed Alessandro Michieletto. La rosa è stata rinforzata anche dall’arrivo del centrale tedesco Simon Torwie e dalla conferma di Gabi Garcia.