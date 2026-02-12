L'emozione azzurra di Simone Burzacchi

La Polonia non è stata solo teatro dell'ultima sfida europea della Gas Sales Bluenergy di coach Dante Boninfante in Cev Cup, ma anche partner d’eccezione nel terzo collegiale stagionale della Nazionale maschile di sitting volley di Cuneo. Un appuntamento, quello del gruppo guidato dal tecnico Marcello Marchesi, arricchito dal confronto con la selezione polacca, a cui ha partecipato Simone Burzacchi, atleta della Gas Sales Bluenergy Sitting Volley, protagonista dello stage andato in scena lo scorso weekend.

«È il terzo anno che vengo chiamato in nazionale, ma questa esperienza è stata un nuovo inizio – racconta il ventunenne di Cesena – per la prima volta abbiamo avuto modo di confrontarci con un’altra nazionale maggiore, tra le più esperte. Un’occasione preziosa per migliorarci».



Italia e Polonia hanno avuto l’opportunità di lavorare fianco a fianco in uno stage terminato dopo quattro giornate con un test match vinto dalla formazione polacca per 3-1. «Nonostante abbiamo perso l’amichevole, è stato un confronto stimolante; a differenza dell'anno scorso, in cui abbiamo fatto un collegiale insieme alla nazionale croata e dove gli allenamenti erano organizzati più individualmente, questa volta abbiamo lavorato insieme. In alcune sedute siamo stati allenati dal tecnico polacco, con i giocatori di entrambe le nazionali in campo, in altre da coach Marchesi. È stato uno scambio continuo e proficuo», conclude Burzacchi.