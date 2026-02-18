L'Euro Gas Sales non si ferma più e vola ai quarti

La Gas Sales Bluenergy prosegue con autorità il proprio cammino europeo in Cev Cup. Dopo la vittoria per 3-1 nell'andata in Polonia, nella gara di ritorno del playoff round i biancorossi hanno battuto al Palabanca lo Jastrzebski Wegiel. Pratica chiusa dopo il 25-20 e il 25-18 dei primi due set, grazie ai quali i piacentini erano già promossi ai quarti di finale. Coach Dante Boninfante ha quindi dato spazio a chi ha sin qui giocato di meno e gli ospiti ne hanno approfittato, vincendo il terzo parziale 25-18. La Gas Sales ha chiuso i conti nel quarto set, trionfando per 25-22 e staccando il pass per il turno successivo, che giocherà contro Berlino il 4 e 11 marzo. La sfida è stata infatti un “copia-incolla” della gara d’andata (vinta per 3-1 grazie ad un gioco corale e un servizio ben gestito), con l’aggiunta di quel guizzo in più dovuto all’emozione di riaprire le porte dell’impianto biancorosso dopo più di una settimana in giro per Italia ed Europa.

Come sempre, la Gas Sales non potrà concedersi troppi festeggiamenti. Domenica al Palabanca arriva la seconda sfida casalinga della settimana e l’avversaria promette grande spettacolo. Alle 18, Porro e compagni saranno chiamati infatti a disputare il penultimo incontro di regular season di Superlega contro Trento. Per l’occasione, l’impianto biancorosso ospiterà un’iniziativa speciale: la vendita delle maglie gara ufficiali della squadra di pallavolo per sostenere le opere e la missione di Madre Albina.

Il tabellino

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza - Jsw Jastrzebski Wegiel 3-1 (25-20, 25-18, 18-25, 25-22)

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Iyegbekedo 11, Porro 1, Mandiraci 6, Comparoni 6, Bovolenta 10, Gutierrez 6, Loreti (L), Leon 14, Travica 1, Andringa 4, Pace (L), Bergmann 5, Fraleone 3. Ne: Simon. All. Boninfante.

Jsw Jastrzebski Wegiel: Gierzot 5, Usowicz 8, Kaczmarek 6, Kujundzic 9, Brehme 3, Toniutti, Granieczny (L), Szerszen, Kufka 4, Lorenc 14, Tuaniga 1, Jurczyk (L), Staszewski 1, Zaleszczyk 5. All. Kowal.

Arbitri: Darko Savic (Serbia), Sebastien Jacob (Francia)

Note: durata set 24’, 25’, 24’ e 28’ per un totale di 101’. Spettatori 1621 per un incasso di 9870 euro. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: battute sbagliate 18, ace 8, muri punto 9, errori in attacco 7, ricezione 49% (16% perfetta), attacco 56%. Jsw Jastrzebski Wegiel: battute sbagliate 18, ace 5, muri punto 9, errori in attacco 7, ricezione 35% (14% perfetta), attacco 48%