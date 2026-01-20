L'Europa attende la Gas Sales: «Spagnoli molto tosti»

Dopo aver calato un poker di vittorie per 3-0 in SuperLega e conquistata la quarta posizione in classifica, la Gas Sales Bluenergy si rituffa in Europa. Domani, mercoledì 21 gennaio alle 19.30 i biancorossi sono di scena in Spagna, al Complejo Deportivo De Los Pajaritos di Soria. Si tratta della gara di andata degli ottavi di finale della Cev Cup: avversario, il Rio Duero Soria. Dopo aver superato i cechi dello Jihostroj Ceske Budejovice grazie alla vittoria nel golden set giocato in terra ceca nella gara di ritorno, i biancorossi di coach Boninfante trovano sul loro cammino europeo la formazione spagnola del Rio Duero Soria che arriva a questo ottavo, di fatto senza aver giocato alcuna partita nel corso della manifestazione. Gli iberici hanno raggiunto la finale della Superliga, qualificandosi automaticamente per gli ottavi di Cev. Roster competitivo composto quasi esclusivamente da giocatori spagnoli, sono solo quattro gli stranieri: lo schiacciatore portoricano Hoyos Mejias, l’opposto colombiano Moreno Mosquera, lo schiacciatore norvegese Kalstad e lo schiacciatore svedese Lindberg. Squadra giovane con l'età media di poco inferiore ai 21 anni, solo due giocatori sono nati prima del 2000, tutti gli altri tra il 2001 e 2007.

Dante Boninfante (allenatore Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza): «Mi aspetto una partita tosta, affrontiamo una squadra che nel suo campionato sta andando molto bene visto che è seconda in classifica ed è stata brava a superare nello scontro diretto l’attuale capolista. Stanno molto bene in campo, non ci sono grandissime individualità ma è un gruppo unito e che sbaglia molto poco. In casa loro vorranno fare bene per poi metterci pressione nella gara di ritorno, mi aspetto un ambiente caldo, è una partita da prendere con le molle ed avere in campo il giusto atteggiamento fin dai primi scambi, siamo pronti per questa nuova sfida europea. Stiamo bene, siamo in un buon momento e vogliamo continuare nel nostro percorso di crescita».