Lugagnanese al Levoni, derby della Valtidone al Soressi
Serata di Coppa per otto formazioni piacentine di Promozione e Prima Categoria
Redazione Online
|3 ore fa
Andrea Storchi, attaccante del Gotico Garibaldina - Foto Cavalli
Otto formazioni piacentine in campo, ben quattro derby in programma per stasera alle 20.30. Serata di Coppa Italia per le squadre di Promozione e Prima Categoria di casa nostra. Al Levoni, sfida tutta piacentina tra Gotico Garibaldina e Lugagnanese: in palio l'accesso agli ottavi di finale.
Tre le gare che potranno interessare gli appassionati piacentini di calcio dilettantistico, in particolare di Prima Categoria. Al Soressi, derby della Valtidone tra Ziano e Borgonovese, oltre a San Lazzaro-Arquatese e Vigolzone Alsenese. Anche in questo caso, calci d'inizio alle 20.30.
PROMOZIONE
Il programma (girone 1): Bagnolese-Masone, Colorno-Solignano, Luzzara-Boretto, Maranello-La Pieve Nonantola, Real Formigine-Calcio-Polinago, Sp.Scandiano-Terme Monticelli, United Carpi-Riese, Gotico-Lugagnanese.
PRIMA CATEGORIA
Il programma (GIRONE 1): Fidenza-San Secondo, Fognano-Noceto, Pol.Il Cervo-Celtic Cavriago, Team Traversetolo-Atl.Bibbiano Canossa, Terre Alte Berceto-Unione Calcio Casalese, Ziano-Borgonovese, San Lazzaro-Arquatese, Vigolzone-Alsenese.