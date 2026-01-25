Manuzzi tiene il Piace nel treno di testa

Al Piacenza basta un gol di Manuzzi in apertura di secondo tempo per superare un coriaceo Rovato Vertovese e restare aggrappato al treno di testa del girone D di Serie D.

Biancorossi poco brillanti nel primo tempo (durante il quale hanno comunque rischiato pochissimo) e liberati dal gol del vantaggio a inizio ripresa. Un gol nato al culmine della miglior azione offensiva dei ragazzi di mister Arnaldo Franzini. Gli ospiti hanno accusato il colpo e creato quasi nulla, ma ci è voluta una bella parata di Ribero proprio al 90' per salvare i tre punti. Buon debutto per il neoarrivato Alessandro De Vitis.

Lentigione, Desenzano e Pistoiese hanno vinto e restano davanti al Piace, che stacca di due punti la Pro Sesto, bloccata sul pari.

Domenica prossima primo crocevia della stagione con la trasferta a Pistoia.



Primo tempo

Dopo aver ritrovato la vittoria a Imola domenica scorsa, il Piacenza riceve il Rovato Vertovese nella ventunesima giornata del girone di D di Serie D. Mister Arnaldo Franzini deve fare ancora i conti con le assenze a centrocampo (Taugourdeau e Lordkipanidze non ci saranno per squalifica), ma ha un Alessandro De Vitis in più. Il neoacquisto parte dalla panchina, a centrocampo insieme a Putzolu e Poledri c’è ancora Campagna, con D’Agostino che agisce sulla trequarti dietro alla coppia d'attacco formata da Mustacchio e Manuzzi.

Prima della gara, minuto di raccoglimento in memoria di Giancarlo Caje Cella, ex giocatore e allenatore recentemente scomparso.

Al 3' Putzolu stacca su angolo di D'Agostino, colpo di testa debole.

Poche emozioni, con gli ospiti che manovrano bene e il Piace che fatica a trovare trame pericolose.

Al 18' Ribero mette corner una punizione dal limite sopra la barriera di Cattaneo.

Al 21' Campagna svetta su calcio d'angolo, ma il pallone colpisce Sbardella sulla traiettoria.

Al 33' cross dalla sinistra di D'Agostino, Manuzzi prolunga per Mustacchio, che prova il destro al volo da posizione defilata: palla sull'esterno della rete.

Al 38' Manuzzi lavora in pallone al limite dell'area e lo appoggia per l'accorrente Poledri, che prova il tiro a giro sul secondo palo, che finisce altissimo.

Al 40' un cross dalla destra di Cabri prende una traiettoria strana e quasi sorprende il portiere ospite. Il gioco riprende dal fondo, pasticcio della difesa dal Rovato, palla che arriva a D'Agostino che ciabatta la girata di sinistro dal cuore dell'area.

Al 42' Cabri stacca bene sul secondo palo su angolo di D'Ago, Offredi si allunga e respinge.

Il Piace spinge forte: al 45' cross dalla destra di Mustacchio, Poledri sul primo palo e Bertin sul secondo non trovano l'invitante pallone.

Dopo un minuto di recupero si chiude un primo tempo non semplice per i biancorossi.

Secondo tempo

La ripresa si apre senza sostituzioni.Il Piacenza sembra volere partire all'arrembaggio: al 3' il traversone dalla sinistra di D'Agostino è insidioso ma non trova nessuno; stessa sorte un minuto dopo sul cross dalla destra di Mustacchio.

Al 7' la sblocca il Piace: bel cross dalla sinistra di Bertin, inzuccata vincente di Manuzzi per l'1-0.

Biancorossi più sciolti e padroni del campo, Rovato Vertovese che pare aver accusato il colpo.

Al 26' debutta in biancorosso Alessandro De Vitis, che entra al posto di D'Agostino.

Al 29' il Piacenza spreca una ghiottissima occasione: Manuzzi gestisce non al meglio una ripartenza 3 contro 2, ma Campagna riesce a recuperare palla e a servire Mustacchio, il cui destro da dentro l'area finisce fuori.

I biancorossi controllano sempre il campo, con gli ospiti che non riescono mai a creare pericoli.

Al 45' Ribero è reattivo a deviare in angolo un potente conclusione centrale dal limite dell'area di Bertazzoli e a salvare il risultato.

Dopo 4 minuti di recupero, arriva il triplice fischio.

Il tabellino

Piacenza (4-3-1-2): Ribero, Cabri, Sbardella, Martinelli, Bertin; Campagna (36'st Mazzaglia), Putzolu, Poledri; D’Agostino (26'st De Vitis); Mustacchio (41'st Garnero), Manuzzi (47'st Trombetta). A disposizione: Kolgecaj, Arba, Zaffalon, Silva, Sartorelli. All.: Franzini.

Rovato Vertovese (3-5-2): Offredi, Gauli, Vallisa (24'st Basani), Suardi; Chiggiato, Scidone (34'st Sangiorgi), Cattaneo (38'st Lleshaj), Bertazzoli, Faggiano (34'st Kante); Messedaglia, Bertuzzi. A disposizione: Villa, Lazzaroni, Rebussi, Signoroni, Mutti. All.: Belotti.

Arbitro: Leone (Avezzano), assistenti Mariut (Asti) e Lavarra (Cosenza).

Rete: 7'st Manuzzi (P).

SERIE D

Risultati



Classifica

