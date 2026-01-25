Nibbiano capolista solitaria, Bobbiese fuori dai playout

Il rigore di Minasola basta al Nibbiano&Valtidone per espugnare Fabbrico e ritornare in vetta da sola al campionato di Eccellenza, grazie al pareggio raggiunto al 93' dal Brescello Piccardo sul campo della Vianese.

Fiorenzuola travolgente sul Campagnola (5-2, doppietta di Scarlata, gol Pertica, Mata e Morrone) e Agazzanese in scioltezza sul Salsomaggiore (gol di Mastrototaro e Gueye). Secondo 0-0 consecutivo per la Pontenurese a Formigine. Nel posticipo la Bobbiese ha superato il Mutina per 2-1: dopo il botta e risposta del primo tempo Scabini-Caselli, rete decisiva di Cloralio. Neroverdi ora fuori dalla zona playout.

In Promozione, il Carpaneto Chero impone il pari 2-2 alla capolista Montecchio (doppietta di Mansour) e la Castellana Fontana si avvicina alla vetta (5-3 al Carignano, tripletta di Monopoli, gol di Cantiello e Rossi). La Spes vince a Bibbiano grazie alla doppietta di Gazzola.

