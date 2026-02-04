Nibbiano ko, niente fuga in vetta

Brusco risveglio per il Nibbiano&Valtidone, impegnato al campo Bertocchi contro il Terre di Castelli nel recupero della 22ª giornata del girone A di Eccellenza, rinviata per consentire ai piacentini di giocare, sabato scorso, contro la Spal la finale regionale di Coppa Italia, peraltro vinta 1-0.

La stanchezza fisica ed evidentemente anche un appagamento mentale hanno pesato ed è arrivata la prima sconfitta stagionale. A decidere il match è stato il gol di Bruno al 17 del secondo tempo.

Nibbiano che non ha così approfittato della sconfitta di domenica dell'inseguitrice Vianese, sempre a due punti, e che si vede minacciato anche dal lanciatissimo Fiorenzuola, a quattro lunghezze.

Domenica biancazzurri sul campo del Real Formigine.

Il tabellino

Nibbiano&Valtidone: Guerci, Tambussi, Vecchi (40’st Javi Boix), Alcibiade, Setti (27’st Piscicelli), Boccenti, Spaviero (17’st Carrasco), Ababio (32’st Jakimovski), Grasso, Lancellotti, Bassoli (17’st Minasola). A disp: Serena, Fogliazza, Daprati, Iasoni. All.: Rastelli.

Terre di Castelli: Gibertini, Gigli, Barbolini, Bruno, Tzvetkov (38’st Corsi), Carrozza (1’st Ceccarelli), Esposito, Palmiero, Dembacaj, Vezzani (1’st Venturelli), Giordano. A disp: Azzi, Quepa Balliu, Masoch, Nait Janane, Zironi, Giuricich. All.: Cattani.

Arbitro: Sapio di Cesena (Allkanjari-Zappavigna).

Rete: 17’st Bruno.

