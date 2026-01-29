Nibbiano-Spal, biglietti in vendita fino a domani pomeriggio

Il Nibbiano&Valtidone si sta preparando al gran completo, salvo i lungodegenti Giacomo Rossi e Francesco Bini, in vista della finalissima regionale di Coppa Italia di Eccellenza, a Correggio, contro la ben più blasonata Spal. Biancazzurri di Rastelli in buona salute e che promettono di giocarsela senza timore reverenziale al cospetto del team estense.

Messe le mani sulla Coppa al primo tentativo, asfaltando il Rolo, tre anni fa, Jakimovski e compagni hanno beffardamente perso nell’atto finale della passata stagione, ai rigori, contro il Gambettola e vista la felice abitudine di potersi giocare partite tanto stimolanti mirano far pendere l’ago della bilancia dalla parte delle vittorie. Il club del presidente Alberici ha avuto in dotazione 300 biglietti e si stima che oltre ai due pullman allestiti, già sold out, complessivamente saranno circa 150 i sostenitori piacentini al seguito. I residenti nella provincia di Piacenza che volessero acquistare un tagliando, al costo di 15 euro, possono contattare entro domani pomeriggiovia whatsapp il numero 3488640909.

Saranno, invece, 500 i tifosi ferraresi che si muoveranno alla volta di Correggio.