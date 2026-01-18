Orzinuovi ko, i Bees stoppano la serie nerissima
Bella vittoria per la squadra di coach Marco Del Re dopo otto sconfitte consecutive
Redazione Online
|3 ore fa
I Fiorenzuola Bees interrompono la serie nera di otto ko consecutivi. E lo fanno nel migliore dei modi, piegando di larga misura Orzinuovi in una sfida in cui i valdardesi hanno sfidato una delle formazioni più accreditate dell'intero girone. I bresciani sono riusciti a tornare in partita nel terzo quarto dopo che la squadra di Del Re aveva scavato un solco piuttosto profondo, ma nel finale Bottioni e Biorac hanno trascinato verso un successo vitale per la squadra piacentina che torna così a far festa dopo una vita.
La cronaca del match
Fiorenzuola Bees vs Logiman Orzinuovi 71-63
(15-10; 32-23; 46-40)
Fiorenzuola Bees: Mazburrs; Biorac 13; Obljubech 2; Bara ne; Bottioni 14; Korsunov 8; De Zardo 9; Re; Ceparano 7; Camara ne; Crespi 11; Ambrosetti 7. All. Del Re
Logiman Orzinuovi: Venturoli 12; Chaves 12; Giacomini 5; Gnecchi 8; Oxilia 5; Barbuto ne; Caversazio 8; Stefani 2; Zilli 3; Cacace 6; Cappelletti 2. All. Gabrielli
Arbitri: Praticò – Di Salvo - Castellaneta.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Ennesima serranda abbassata, Moglio lascia il Corso e si trasferisce
2.
Addio al genio creativo di Norberto Civardi: firmò gli spot di Coca Cola, Candy Alisè e mentine Tabu
3.
Donna investita da un bus, il mezzo sollevato da carabinieri e passanti
4.
Rifiuti indistinti, i dubbi sullo scarico Iren: «C'è l'antenna "cattura" bidone»