Orzinuovi ko, i Bees stoppano la serie nerissima

I Fiorenzuola Bees interrompono la serie nera di otto ko consecutivi. E lo fanno nel migliore dei modi, piegando di larga misura Orzinuovi in una sfida in cui i valdardesi hanno sfidato una delle formazioni più accreditate dell'intero girone. I bresciani sono riusciti a tornare in partita nel terzo quarto dopo che la squadra di Del Re aveva scavato un solco piuttosto profondo, ma nel finale Bottioni e Biorac hanno trascinato verso un successo vitale per la squadra piacentina che torna così a far festa dopo una vita.

La cronaca del match

Fiorenzuola Bees vs Logiman Orzinuovi 71-63

(15-10; 32-23; 46-40)

Fiorenzuola Bees: Mazburrs; Biorac 13; Obljubech 2; Bara ne; Bottioni 14; Korsunov 8; De Zardo 9; Re; Ceparano 7; Camara ne; Crespi 11; Ambrosetti 7. All. Del Re

Logiman Orzinuovi: Venturoli 12; Chaves 12; Giacomini 5; Gnecchi 8; Oxilia 5; Barbuto ne; Caversazio 8; Stefani 2; Zilli 3; Cacace 6; Cappelletti 2. All. Gabrielli

Arbitri: Praticò – Di Salvo - Castellaneta.