Per Nibbiano, CastFontana e Samurai mercoledì di Coppa

Al “Bertocchi” di Piacenza (14.30) spazio all’andata degli Ottavi nazionali della Coppa Italia d’Eccellenza tra la squadra di Rastelli e la Sangiovannese; in serata (20.30) il team di Ciotola va in cerca del pass per la semifinale della Coppa di Promozione a domicilio del Bibbiano San Polo, mentre alla stessa ora la sempre vincente corazzata di Di Donna affronta al “Puppo” il Terre Alte Berceto, nella sfida che vale l’accesso ai quarti di finale della Coppa Emilia di Seconda categoria.

Eccellenza

Nibbiano&Valtidone privo dello squalificato Alcibiade e presumibilmente del convalescente Hasanaj per il primo atto del doppio confronto con la vincente della fase regionale toscana, cioè la nobile decaduta Sangiovannese, guidata da mister Calderini e che ha nel fantasista Castrovilli (8 centri) il cannoniere più prolifico. Nona nel suo girone di campionato, peraltro non distante dall’area playoff, l’odierna avversaria del team di patròn Alberici punta ad alimentare le più fiere ambizioni proseguendo il cammino in Coppa. Jakimovski e compagni mirano pure a conservare il primato in campionato e tra tre giorni, per uno scherzo del calendario, saranno chiamati al confronto diretto interno con l’inseguitrice Vianese. Obiettivo ipotecare la qualificazione ai Quarti; probabile un po’ di turnover e magari una maglia da titolare per l’ex di turno, l’attaccante iberico Garcia Boix. Sangiovannese con al seguito, pare, oltre un centinaio di sostenitori.

Promozione

In serata impegno esterno sulla carta non proibitivo per la CastFontana, certo in miglior spolvero rispetto al pericolante Bibbiano, per la cronaca uscito sconfitto dal “Soressi” (3-0 con gol di Spedini, Arbasini e Alberici) nella gara d’andata di campionato.

Seconda categoria

Apparentemente più tosto l’impegno dei Samurai contro il Terre Alte Berceto di mister Setti, capolista nel girone C dove a fronte di 2 scivoloni ha inanellato 14 vittorie. Per entrambe le gare secche: finisse pari, soluzione direttamente ai calci di rigore.