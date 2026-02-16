Piace all'ultimo respiro e una pioggia di gol a Zona Calcio
Torna alle 20.30 la trasmissione di Telelibertà: ospite il biancorosso Mazzaglia, immagini e commenti dalla Serie D alla Terza categoria
Redazione Online
|2 ore fa
Una pioggia di gol si abbatterà anche questa sera su Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30.
In primo piano, la sofferta vittoria del Piacenza sul campo del Sasso Marconi che mantiene accesa la speranza dei biancorossi di scalare la classifica del girone D di Serie D. Ospite in studio l'autore del vantaggio Giuseppe Mazzaglia, con la gara che, dopo il pareggio locale, è stata decisa al 90' da Simoneandrea Ganz.
Poi spazio agli altri campionati che vedono impegnate le squadre piacentine, a cominciare da un'Eccellenza capace di regalare l'ennesima domenica da incorniciare per la Pontenurese, che si prende il secondo posto grazie anche al rinvio del big match Nibbiano-Vianese.
Grande spazio anche alla Promozione che parla sempre più piacentino, così come una Prima categoria sempre più esaltante.
In Seconda categoria, spicca il 10-0 che la corazzata Samurai ha rifilato al Villanova, mentre si fa sempre più avvincente la volata nei due gironi di Terza.
Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni.
Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.
In primo piano, la sofferta vittoria del Piacenza sul campo del Sasso Marconi che mantiene accesa la speranza dei biancorossi di scalare la classifica del girone D di Serie D. Ospite in studio l'autore del vantaggio Giuseppe Mazzaglia, con la gara che, dopo il pareggio locale, è stata decisa al 90' da Simoneandrea Ganz.
Poi spazio agli altri campionati che vedono impegnate le squadre piacentine, a cominciare da un'Eccellenza capace di regalare l'ennesima domenica da incorniciare per la Pontenurese, che si prende il secondo posto grazie anche al rinvio del big match Nibbiano-Vianese.
Grande spazio anche alla Promozione che parla sempre più piacentino, così come una Prima categoria sempre più esaltante.
In Seconda categoria, spicca il 10-0 che la corazzata Samurai ha rifilato al Villanova, mentre si fa sempre più avvincente la volata nei due gironi di Terza.
Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni.
Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.