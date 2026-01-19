Putzolu assicura: «Crediamo nella promozione»

Si è piazzato davanti alla difesa e da quel momento è diventato uno dei perni di questo Piacenza. Tommaso Putzolu è sicuramente una delle sorprese più positive della stagione biancorossa: arrivato senza grandi squilli di tromba, ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista grazie al duro lavoro. Esattamente lo spirito che serve alla squadra per continuare la scalata verso il vertice del girone D di Serie D, ripresa dopo la bella vittoria di Imola. «Siamo contenti per le reti dei nostri attaccanti e per non aver preso gol, finalmente - ha detto ieri sera ospite di Zona Calcio su Telelibertà - se continuiamo così possiamo toglierci delle belle soddisfazioni. Il ruolo che sto ricoprendo ora non lo avevo mai fatto prima, in questo modo però ho la possibilità di aiutare la difesa e allo stesso tempo dare un supporto alle mezzali, per cui mi sto trovando davvero bene. Ma oltre a noi centrocampisti vanno elogiati gli attaccanti, che a Imola hanno fatto veramente un grandissimo lavoro rientrando spesso in nostro aiuto e macinando tanti chilometri, tutti preziosi».

Qualche tifoso via Whatsapp chiede: “Credete in questa promozione?”. «Certo. Io lo scorso anno ero alla Pro Sesto, grande piazza, ma qui è diverso. Ci sono storia e prestigio, vogliamo ritornare dove questo ambiente merita di stare».

Nell’ultima parte del programma condotto da Michele Rancati e con il giornalista Marco Villaggi, spazio come sempre al calcio dilettanti con commenti, analisi e circa 40 gol trasmessi dei campionati che coinvolgono le squadre piacentine dall’Eccellenza alla Terza Categoria: ospite in studio una delegazione del Cadeo con il direttore sportivo e allenatore Walter Bertè, il difensore Riccardo Botti e il centrocampista Federico Cavagna.