Record di apnea per Umberto Raimondi: 8 minuti e 9 secondi

Oltre 8 minuti sott’acqua senza respirare. Non smette di stupire Umberto Raimondi, l’atleta della Calypso ha fatto registrare a Bolzano il nuovo record italiano M1 Master di apnea, con lo straordinario tempo di 8’09”21.

Un crono che lo pone al vertice delle classifiche italiane assolute e tra i pochissimi atleti che sono riusciti a varcare la soglia di 8 minuti nella specialità statica.

Una prestazione da applausi arrivata nel capoluogo altoatesino, dove si è tenuta la “Dolomite apnea competition indoor” presso la piscina Klaus Dibiasi, gara nazionale che ha visto una folta partecipazione di atleti provenienti da ben 22 società.

Raimondi, assistito da Laura Galli, ha partecipato alla sua gara preferita, l’apnea statica, partendo in ultima batteria tra i favoriti con il secondo tempo di iscrizione e il crono dichiarato di 7’43”, conseguito a novembre a Lignano Sabbiadoro. Non ha dunque tradito le attese, completando la prestazione con un ottimo e sicuro protocollo d’uscita a 8’09”21 tra gli applausi dei presenti.

L’atleta piacentino ha preceduto il forte pistoiese Christian Ciardi (7’01”) e il giovane promettente apneista di Bolzano Leo Sanna (6’25).

«Sono molto soddisfatto della prestazione - commenta - perché ho fatto registrare il miglior tempo assoluto nazionale della stagione, oltre al record Italiano di categoria. Ringrazio la mia assistente Laura Galli, che con grande precisione mi conduce alla prestazione in condizioni e tempi ottimali; poi tutti i ragazzi della Calypso, amici e tifosi che mi danno grande forza per continuare a migliorare. La stagione continua tra impegni di nuoto pinnato e apnea e a marzo mi giocherò una grande opportunità ai Campionati italiani di Novara».