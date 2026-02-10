Riscatto Gas Sales: in Polonia perentorio 3-1

La Gas Sales Bluenergy ci ha messo un set per smaltire l'amarezza per la sconfitta in Coppa Italia. I biancorossi, gara di andata dei playoff round della Cev Cup giocata in Polonia, hanno ceduto 25-23 il primo parziale ai padroni di casa del Jastrzebski Wegiel. Poi è partita la riscossa, con Bovolenta e compagni che hanno vinto con sicurezza il secondo set 25-21 e il terzo 25-23. Nel quarto parziale, partenza sprint per la Gas Sales Bluenergy, che ha mantenuto un margine di sicurezza fino al 25-14 finale.

Ritorno il 18 febbraio alle 20.30 al Palabanca di Piacenza.



«Devo fare i complimenti ai ragazzi - commenta coach Dante Boninfante - anzi doppi complimenti, perché arrivare qui senza di fatto poterci allenare e dopo una semifinale intensa come quella della Coppa Italia che ha portato anche delusione in una squadra giovane non era facile. I ragazzi hanno metabolizzato bene quella sconfitta e dopo un primo set di adattamento siamo usciti bene e devo dire che questa volta sono super contento della prestazione e soprattutto del risultato».

Il tabellino

JSW JASTRZEBSKI WEGIEL (POL) - GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 1- 3 (25-23, 21-25, 23-25, 14-25)

Jastrzebski Wegiel: Brehme 13, Toniutti 1, Gierzot 10, Usowicz 6, Kaczmarek 10, Szerszen 9, Granieczny (L), Kufka, Zaleszczyk, Lorenc 1, Kujumdzic 4, Tuaniga. Ne: Jurczyk (L), Staszewski. All. Kowal.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Bovolenta 20, Gutierrez 15, Comparoni 7, Porro 1, Mandiraci 22, Seddik 11, Loreti (L), Leon 1, Bergmann, Travica, Andringa. Ne: Pace (L), Iyegbekedo. All. Boninfante.

Arbitri: Lyubomir Sirakov (Bulgaria), Jasmin Husejnovic (Bosnia Erzegovina).

Note: durata set 28’, 25’, 28’ e 21’ per un totale di 102’. Jastrzebski Wegiel: battute sbagliate 15, ace 2, muri punto 8, errori in attacco 6, ricezione 46% (21% perfetta), attacco 51%. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: battute sbagliate 21, ace 12, muri punto 10, errori in attacco 5, ricezione 41% (12% perfetta), attacco 56%