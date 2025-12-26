Rugby, i Lyons salutano Matenga, sarà “promosso” Rolleston?

Cambio all’orizzonte per la conduzione tecnica della Sitav Lyons nel massimo campionato nazionale di rugby (Serie A Elite). Mancano conferme ufficiali ma la notizia è pressoché certa: Kingi Matenga, il tecnico neozelandese arrivato nei Lyons in estate, non è più alla guida dei leoni bianconeri. Dimissioni o esonero? Molto probabilmente si tratta di un esonero, in considerazione dei risultati, molto negativi, raccolti tra l’impegno in Coppa Italia (una vittoria a fronte di quattro sconfitte) e quello in campionato (una vittoria e cinque sconfitte). Il futuro? Probabile che la società bianconera decida per una soluzione interna per quanto concerne la composizione del nuovo staff tecnico. Probabilmente lo spostamento di Kelly Rolleston dalla seconda squadra (head coach della Serie B). Tutte ipotesi naturalmente da verificare in vista di una ripresa del campionato che ripartirà il 10 gennaio con la Sitav Lyons impegnata al Beltrametti di fronte al Valorugby Emilia per un derby emiliano particolarmente impegnativo.