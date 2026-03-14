Lyons con la mente libera «Ma daremo il massimo»

Dopo un mese di sosta riprende il campionato di Serie A Élite, che per la Sitav Lyons coincide con la sfida di questo pomeriggio (ore 14.30 al Beltrametti) con Viadana. Per la squadra ospite corre l’obbligo di una vittoria con punto di bonus aggiuntivo, dal momento che rientra in quel gruppo di cinque squadre impegnate a qualificarsi per i play off (vi accedono le prime quattro classificate ndc), tutte raggruppate in una forbice di appena sei lunghezze. Nessun conteggio, invece, in casa Lyons, a seguito del ritiro-retrocessione del Colorno.

«La certezza della salvezza non deve distrarci - commenta coach Tino Paoletti - e in queste ultime partite voglio vedere una squadra competitiva e concentrata, capace di lottare fino alla fine per legittimare la permanenza in Serie A Élite anche sul campo. Negli ultimi mesi abbiamo lavorato tanto e non dobbiamo sprecare gli sforzi profusi. Certo, avere la mente libera sarà per noi ancora più utile e ci permetterà di giocare con più leggerezza e di mettere in campo le nostre qualità migliori».

Per la sfida con Viadana rientrano Cemicetti e Gaetano mentre Conti è indisponibile per infortunio.



Sitav Lyons: Matenga; Calosso, Nalaga, Rodina, Pasini, Camero, Via A., Moretto, Bance, Perazzoli, Bottacci, Cutler; Moretti, Scatigna, Libero. A disposizione: Maggiore, Acosta, Horgan, Cemicetti, Baas, Colombo, Russo, Gaetano.

Serie B

Domani pomeriggio (ore 14.30) sarà la squadra cadetta scendere in campo al Beltrametti per affrontare la Bassa Bresciana nella 14ª giornata del campionato di Serie B. Il girone di ritorno per la squadra di Rolleston e Stead si è aperto con il successo sul Fiumicello ed è proseguita con tre sconfitte, ma domani si potrebbe tornare di nuovo alla vittoria contro il XV bresciano ultimo in classifica.