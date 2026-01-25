Liberta - Site logo
Piacenza

Samurai e BobbioPerino a valanga, il Cadeo torna in vetta

Risultati e classifiche di Prima e Seconda categoria

Redazione Online
|4 ore fa
San Giuseppe-Bieffe ©Mungotto
1 MIN DI LETTURA
L'Alsenese ferma sul pareggio lo Junior Drago San Giorgio e lo Ziano ora a tre punti di vantaggio in testa alla Prima categoria. Tra le inseguitrici a distanza ravvicinata vincono Sporting Fiorenzuola, Borgonovese, Lugagnanese, San Lazzaro e Sarmatese.
Nel girone A di Seconda, Samurai travolgenti contro il Caorso e BobbioPerino super a Villanova. In coda, bene il San Giuseppe, perde ancora la Libertas.
Nel B, il Cadeo ritorna in vetta schiantando lo Sporting Sant'Ilario, mentre la Salicetese vince il derby contro il Corte Calcio.
Finale Coppa Coni
A Vigolzone, inoltre, c’è la finale della Coppa provinciale Coni tra il Vigolo di Quagliaroli ed il Vernasca di Mastrogiacomo (già finalista in altre tre occasioni, di cui una vittoriosa), con soluzione ai rigori in caso di parità al 90’ e con qualificazione alla fase regionale per la squadra vincente.
PRIMA CATEGORIA
Risultati

Classifica

SECONDA CATEGORIA GIRONE A
Risultati

Classifica

SECONDA CATEGORIA GIRONE B
Risultati

Classifica
