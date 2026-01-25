Samurai e BobbioPerino a valanga, il Cadeo torna in vetta

L'Alsenese ferma sul pareggio lo Junior Drago San Giorgio e lo Ziano ora a tre punti di vantaggio in testa alla Prima categoria. Tra le inseguitrici a distanza ravvicinata vincono Sporting Fiorenzuola, Borgonovese, Lugagnanese, San Lazzaro e Sarmatese.

Nel girone A di Seconda, Samurai travolgenti contro il Caorso e BobbioPerino super a Villanova. In coda, bene il San Giuseppe, perde ancora la Libertas.

Nel B, il Cadeo ritorna in vetta schiantando lo Sporting Sant'Ilario, mentre la Salicetese vince il derby contro il Corte Calcio.

Finale Coppa Coni

A Vigolzone, inoltre, c’è la finale della Coppa provinciale Coni tra il Vigolo di Quagliaroli ed il Vernasca di Mastrogiacomo (già finalista in altre tre occasioni, di cui una vittoriosa), con soluzione ai rigori in caso di parità al 90’ e con qualificazione alla fase regionale per la squadra vincente.

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA GIRONE A

SECONDA CATEGORIA GIRONE B

