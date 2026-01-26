San Nicolò corsaro, zona playoff vicina

Seconda partita del girone di ritorno e seconda vittoria per le ragazze del San Nicolò che, sul campo pesante di Cesena contro il Rumagna, faticano, ma alla fine portano a casa i meritati tre punti che valgono l’avvicinamento alla zona playoff della Promozione femminile.

Primo tempo molto fisico, con Garbazza, Fenoglietto e Danka che sprecano alcune occasioni, poi è il Rumagna a rendersi pericoloso con Melis lanciata a rete da un passaggio errato della difesa piacentina, ma una superba Ourigua le nega il vantaggio. L’occasione più ghiotta arriva a fine primo tempo, Fenoglietto scappa alla sua avversaria, entra in area e viene atterrata platealmente: rigore netto che però Covati si fa parare dall’ottima Balbi.

Nel secondo tempo il San Nicolò accelera, ma il Rumagna si compatta in difesa: ci pensa quindi Covati al 60’ con un gran tiro dai trenta metri a portare in vantaggio le compagne e a riscattarsi dall’errore dal dischetto. Lomi e Danka falliscono le chance per il raddoppio, ma va bene così con il San Nicolò che sale a 18 punti in sesta posizione.

Il tabellino

Rumagna-San Nicolò 0-1

Rumagna: Balbi, Saponaro, Riccardo, Cesaroli, Mori, Balzani, Zani, Adnani, Tosoni, Melis, Teodorani. All. Riciputi.

San Nicolò: Ourigua, Laurenzano, Guerra (30’ st Gallo), Sivelli, Gemelli, Covati, Merluzzo (45’ st Cignatta), Garbazza, Valla (10’ st Lomi), Danka (30’ st Trecordi), Fenoglietto. All. Merli.

Rete: 15’ st Covati (S).