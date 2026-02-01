Sfida da non sbagliare, per la Gas Sales c'è Cisterna
I biancorossi al Palabanca a caccia del successo per sperare ancora nel quarto posto
Redazione Online
|2 ore fa
Il tour de force della Gas Sales prosegue. Dopo la qualificazione di Coppa Cev, i biancorossi scendono nuovamente in campo oggi alle 18 al Palabanca. La sfida, per i ragazzi di coach Boninfante, è con la pericolante Cisterna, rivitalizzata dagli ultimi positivi risultati ma che staziona nelle zone-pericolo della classifica di Superlega. Per Porro e compagni obbligatorio il successo per cercare di strappare nuovamente il quarto posto a Modena, oggi impegnata nel match casalingo con Milano.