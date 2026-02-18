Vigolo avanti in Coppa, recupero ok per il San Polo

Prosegue la marcia del Vigolo nella fase regionale della Coppa di Terza categoria. I piacentini hanno battuto per 1-0 i parmensi della Fortitudo 2025 nella gara secca giocata ieri sera sul sintetico del Puppo e valida per gli ottavi di finale.

A decidere la sfida è stato un gol di Lombardi a metà ripresa, con un sinistro vincente dal cuore dell’area. Una vittoria meritata per i ragazzi di mister Sandro Quagliaroli, che nel primo tempo hanno sofferto il buon possesso palla dei rivali, ma nella ripresa hanno dominato, colpendo anche un palo con lo stesso Lombardi.

Recupero ok per il San Polo

Nel recupero della 17ª giornata, il San Polo ha superato per 2-0 il Caorso. Per i padroni di casa vantaggio firmato al 36’ del primo tempo da Caprari con un tiro dal limite e raddoppio al 37’ della ripresa con Ngom, bravo a sfruttare un’indecisione difensiva degli ospiti. San Polo che sale a 28 punti, una sola lunghezza sotto la zona playoff occupata oggi da Rottofreno e Podenzano. Il Caorso, invece, resta a quota 15, un solo punto sopra la zona playout. Ma il Gossolengo, a quota 12, deve recuperare la sfida sul terreno della Bieffe, quindi potenzialmente può raggiungere i caorsani e superare il San Giuseppe (a 14).

