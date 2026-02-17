Gas Sales Bluenergy e arti marziali in primo piano a Zona Sport

Una puntata di Zona Sport tutta da vivere quella in onda questa sera alle 21 su Telelibertà. Riflettori puntati sulla Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, attesa da due incroci fondamentali in ottica europea e in Superlega. Nello studio del giornalista Marcello Tassi e Selina Pozzi interverranno l’assistente allenatore Antonio Mariano, il centrale biancorosso Francesco Comparoni e la memoria storica del volley piacentino – attento osservatore delle vicende biancorosse – Gian Paolo Ultori.

Spazio poi alle arti marziali, con il brazilian jiu jitsu targato Alliance Piacenza: la storia è quella di Otis Lombardi, che dopo una lunga carriera nel rugby e nella pesistica olimpica, ha deciso di dedicarsi (con ottimi risultati) al BJJ. Insieme a lui anche il suo maestro carioca, Eduardo Galana. Nel finale, ancora arti marziali con la pioggia di medaglie centrate dai giovani della Yama Arashi in campo europeo e nazionale. Accompagnati dal loro maestro, il campione di lungo corso Davide Colla, interverranno Matilde Cutaia, Nicolò Guarnieri e Riccardo Bramieri, reduci da settimane di gare e soddisfazioni.

Le repliche di Zona Sport andranno in onda domani alle 11.15 e alle 18.40, e giovedì alle 9.00 e alle 13.35. La puntata sarà inoltre disponibile on demand su Liberta.it.