Debutto perfetto per la Gas Sales Bluenergy, Padova battuta 3-0

Inizia sotto il segno del successo il cammino della Gas Sales Bluenergy nel campionato di SuperLega. Sull'insidioso campo della Kioene Arena, i biancorossi archiviano la pratica Pallavolo Padova con un rotondo e netto 3-0 (19-25, 21-25, 16-25) in appena settantadue minuti di gioco complessivi.

I ragazzi guidati da coach Dante Boninfante indirizzano la partita fin dalle prime battute, aggredendo costantemente i padroni di casa dai nove metri (7 ace totali) e mostrando un'ottima continuità nel cambiopalla. Padova tenta di rimanere agganciata nei momenti clou, ma cede sotto i colpi di un ispirato Alessandro Bovolenta, top scorer del match con 15 punti, e di uno schiacciante Manuel Zlatanov (14 punti). A orchestrare la manovra biancorossa ci pensa il regista Paolo Porro, premiato come meritato MVP dell'incontro per la sua lucidità nella gestione dei centrali Galassi e McHenry.

Soddisfatto il tecnico Boninfante a fine gara: «I ragazzi sono stati molto bravi a fare le cose giuste con grande ordine. C’è ancora tanto da migliorare, ma vincere su questo campo all'esordio non è mai facile». Una prova di forza corale che regala a Piacenza i primi tre punti in classifica della stagione e conferma l'ottimo lavoro svolto durante la preseason.