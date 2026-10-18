Debutto perfetto per la Gas Sales Bluenergy, Padova battuta 3-0
Superlega, ottimo esordio biancorosso. Super Bovolenta fa 15 punti
Redazione Online
|2 ore fa
Inizia sotto il segno del successo il cammino della Gas Sales Bluenergy nel campionato di SuperLega. Sull'insidioso campo della Kioene Arena, i biancorossi archiviano la pratica Pallavolo Padova con un rotondo e netto 3-0 (19-25, 21-25, 16-25) in appena settantadue minuti di gioco complessivi.
I ragazzi guidati da coach Dante Boninfante indirizzano la partita fin dalle prime battute, aggredendo costantemente i padroni di casa dai nove metri (7 ace totali) e mostrando un'ottima continuità nel cambiopalla. Padova tenta di rimanere agganciata nei momenti clou, ma cede sotto i colpi di un ispirato Alessandro Bovolenta, top scorer del match con 15 punti, e di uno schiacciante Manuel Zlatanov (14 punti). A orchestrare la manovra biancorossa ci pensa il regista Paolo Porro, premiato come meritato MVP dell'incontro per la sua lucidità nella gestione dei centrali Galassi e McHenry.
Soddisfatto il tecnico Boninfante a fine gara: «I ragazzi sono stati molto bravi a fare le cose giuste con grande ordine. C’è ancora tanto da migliorare, ma vincere su questo campo all'esordio non è mai facile». Una prova di forza corale che regala a Piacenza i primi tre punti in classifica della stagione e conferma l'ottimo lavoro svolto durante la preseason.
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