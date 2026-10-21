Manuel allunga la "dinasta" Zlatanov

La famiglia Zlatanov è entrata nella storia della pallavolo. Non solo di quella piacentina, ma nella narrativa di uno sport che ci ha fatto innamorare per le sue innumerevoli storie affascinanti.

Domenica, con la titolarità di Manuel Zlatanov alla Kioene Arena, dove la Gas Sales Bluenergy ha conquistato in tre set la vittoria contro Padova, questo cognome è tornato protagonista per la ventottesima stagione nella massima serie.

Tutto inizia con il nonno di Manuel e papà di Hristo, Dimitar Zlatanov: leggenda del volley bulgaro, ha raggiunto un argento alle Olimpiadi del 1980 a Mosca, nell’ex Unione Sovietica, dove a trionfare fu la squadra di casa, e uno ai Mondiali del 1970 in Bulgaria, alle spalle della Germania Est. L’arrivo di Dimitar in Italia nel 1980, alla Pallavolo Torino, dopo una lunga carriera in madrepatria tra le fila del CSKA Sofia, ha segnato l’inizio di un forte legame con il nostro Paese, proseguito anche da allenatore tra Salerno, Cuneo e Gonzaga.



Dopo di lui, il figlio Hristo, protagonista di una lunga carriera, culminata a Piacenza con lo scudetto 2008/2009 conquistato da capitano in maglia biancorossa.

Domenica a Padova, nuovo capitolo della "dinastia" Zlatanov: Manuel non ha tradito le aspettative, con 14 punti alla prima da titolare.