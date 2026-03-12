I cimeli di gara 2 all'asta per beneficenza
Iniziativa della Gas Sales Bluenergy: i tifosi potranno avere l'ultimo pallone della sfida con Modena
Redazione Online
|57 minuti fa
La Gas Sales Bluenergy ha annunciato una nuova iniziativa dedicata ai tifosi, in occasione delle partite casalinghe dei playoff scudetto: un’asta benefica online che permetterà ai tifosi di aggiudicarsi un cimelio unico, come ad esempio l’ultima palla ufficiale autografata del match.
Il pallone Mikasa protagonista dell’ultimo punto di Gara 2 contro Modena (in programma sabato al Palabanca alle 18), verrà firmato dall’atleta che realizzerà il punto decisivo oppure, in caso di errore nell’ultima azione della squadra avversaria, dall’Mvp della gara. L’iniziativa, sostenuta dalla Lega Pallavolo Serie A e da Modena Volley, ha finalità esclusivamente benefiche e rappresenta, per dinamica e modalità, un unicum nel panorama del volley di Superlega: l’intero ricavato delle aste sarà devoluto a realtà benefiche senza scopo di lucro. In occasione di Gara 2, il ricavato sarà destinato a Piacenza in Blu, un’associazione di genitori, volontari e professionisti che lavora per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità intellettiva e relazionale.
Le aste, che si ripeteranno anche con altri cimeli sportivi legati a momenti iconici, si svolgeranno interamente online sulla pagina dedicata, già disponibile a questo link. Come da regolamento, le aste si apriranno entro due ore dal termine della partita e resteranno attive fino alle 18 del terzo giorno successivo alla gara. La base d’asta iniziale per l’oggetto di questa partita sarà fissata a 200 euro, con rilanci minimi di 50 euro.
