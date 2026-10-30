La Gas Sales (quasi) tutta italiana e vincente

Nella stagione 2000-01 fu introdotta per il massimo campionato di pallavolo la regola dei tre italiani obbligatori in campo.

Per squadre come la Gas Sales Bluenergy è stato uno stimolo in più per continuare a puntare su ragazzi giovani. Nella formazione titolare di Dante Boninfante, in attesa del rientro completo di Cooper Robinson, balza all’occhio la presenza di cinque italiani su sette: la regia di Paolo Porro, capitan Gianluca Galassi, Alessandro Bovolenta, Manuel Zlatanov e il libero Domenico Pace. A completare il gruppo, i soli McHenry e Gutierrez con cartellino straniero. Nel terzo set di Piacenza-Modena, con l’ingresso di Francesco Comparoni, la quota nostrana è salita a sei. Una situazione che richiama il precedente di Trento-Monza del novembre 2024, in cui i trentini schierarono contemporaneamente Sbertoli, Rychlicki, Michieletto, Lavia, Pellacani e Laurenzano.

La partenza dei biancorossi, intanto, è stata impressionante: se contiamo anche la preseason, sono ben undici le vittorie consecutive dei ragazzi di coach Boninfante, che nelle prime due gare di campionato non hanno concesso alcun set agli avversari.

Nel mondo del calcio in tanti ricordano il Piacenza tutto italiano di Gigi Cagni, capace di conquistare e mantenere la Serie A. Trent’anni dopo, la Gas Sales punta a traguardi ancor più prestigiosi, con una filosofia simile.