La Gas Sales schianta Modena, 3-0 nel derby emiliano

Davanti a un PalabancaSport gremito con oltre 2700 spettatori, la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza conquista il derby emiliano contro la Valsa Group Modena. I biancorossi si impongono con un netto 3-0 (25-21, 25-22, 25-23) nella seconda giornata del campionato di SuperLega Credem Banca. Prima del match, Manuel Zlatanov riceve il pallone d’oro come miglior Under 23 della scorsa Serie A2.

La sfida si rivela intensa. Nei primi due set la squadra di coach Dante Boninfante prende il controllo del gioco grazie a una battuta incisiva e a una fase muro-difesa efficace, contenendo i tentativi di rientro dei modenesi guidati da Tubertini. Nel terzo parziale gli ospiti provano ad allungare portandosi anche a +4 (3-7, poi 11-15), ma Piacenza non molla. Gli ace di Galassi, Porro e Bovolenta riaprono il set, prima del sorpasso firmato Gutierrez (23-22) e del match ball decisivo, concesso da un errore al servizio di Modena.

Miglior marcatore dell'incontro è Gutierrez con 14 punti, seguito da Zlatanov a quota 13. Il premio di MVP della gara va al capitano Gianluca Galassi (7 punti). «Bravi i ragazzi a restare in partita sempre, anche sotto nel terzo set», commenta soddisfatto coach Boninfante. Felice anche Galassi: «Abbiamo giocato con cuore e determinazione, vincendo da squadra. Questa vittoria ci dà fiducia».