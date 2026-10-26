Sponsor Cup, trionfo di Coop. San Martino al PalabancaSport

Il PalabancaSport ha ospitato la terza edizione della Sponsor Cup, il torneo di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza dedicato alle aziende partner. Dodici formazioni si sono sfidate in campo, guidate per l'occasione dai membri dello staff tecnico e dirigenziale biancorosso.

La vittoria finale è andata alla squadra di Coop. San Martino, allenata dal terzo tecnico Antonio Mariano, che succede nell'albo d'oro alla MetroGalli (vincitrice delle prime due edizioni). In finale la cooperativa ha superato Fior D'Italia, mentre il terzo gradino del podio è stato conquistato da CPL Concordia.

Al di là del verdetto agonistico, l'evento ha rappresentato un'importante opportunità di networking e condivisione dei valori sportivi applicati all'impresa. Come evidenziato da Monica Uccelli, Responsabile Marketing del club, l'iniziativa dimostra la solidità della business community biancorossa e la volontà di crescere insieme. La giornata di festa si è chiusa con le premiazioni e un'apericena.