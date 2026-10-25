Inaugurato il Foyer 1 al PalabancaSport, biglietto da visita moderno per Piacenza

Il PalabancaSport di Piacenza si rifà il look e inaugura ufficialmente il nuovo Foyer 1. Il taglio del nastro è avvenuto nel pomeriggio di domenica 25 ottobre, a ridosso del debutto casalingo della Gas Sales Bluenergy Volley nel Campionato di Superlega 2026-2027. La struttura, interamente riqualificata all'insegna della sostenibilità e della piena accessibilità, è stata realizzata dal Comune di Piacenza grazie ai fondi della Missione 5 del PNRR, legati alle infrastrutture sociali e di comunità.

Il nuovo spazio, descritto come un ambiente moderno e funzionale, ospita ora la biglietteria, lo stand del merchandising, un nuovo bar, la business lounge e i principali accessi alle tribune. Contestualmente, è stata presentata la nuova rete regionale "Emilia-Romagna WiFi", che garantisce a tifosi e visitatori una navigazione Internet gratuita all'interno del palazzetto.

L'evento ha visto una forte sinergia istituzionale. La presidente del club biancorosso, Elisabetta Curti, ha celebrato l'opera come il frutto di un autentico gioco di squadra che ha unito l'ex giunta Barbieri, l'attuale sindaca Katia Tarasconi e i rappresentanti del Governo e del territorio, tra cui Paola De Micheli. Tarasconi ha sottolineato il valore inclusivo dello sport, definendo il foyer una vetrina d'accoglienza fondamentale per promuovere il territorio italiano e internazionale.

All'inaugurazione ha partecipato anche il Ministro per gli Affari Europei e il Pnrr, Tommaso Foti, che si è detto orgoglioso dell'utilizzo dei fondi europei per donare alla città un accesso degno del valore della squadra. Infine, l'assessora regionale all'Agenda Digitale Elena Mazzoni ha evidenziato come l'introduzione del WiFi rappresenti un investimento cruciale per connettere tecnologia e collettività. L'intervento punta a essere il primo tassello di un piano di riqualificazione globale dell'impianto piacentino.