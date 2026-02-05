Borgonovo, nel nuovo asilo nido acqua nel corridoio

Un pezzo di guaina non saldata ha causato un'infiltrazione di acqua nel corridoio del nuovo nido di Borgonovo. Per questo il gruppo di minoranza Insieme per Borgonovo ha chiesto un sopralluogo urgente "per verificare episodi di allagamento del tetto, infiltrazioni d’acqua e altri problemi strutturali". Durante il sopralluogo è stato chiarito che "non ci sono problemi strutturali". L'infiltrazione per cui la ditta è stata richiamata ed a cui ha posto rimedio, era dovuta alla mancata saldatura di un pezzo di guaina che ha fatto colare acqua da un pannello del controsoffitto.

Posto rimedio all'infiltrazione nel nido, che deve ancora essere inaugurato ma i cui lavori sono terminati, è scoppiata però la polemica. Da un lato la minoranza di Insieme per Borgonovo ha chiesto il sopralluogo, dall'altro la sindaca Monica Patelli, a sopralluogo concluso, li ha accusati di "aver creato allarme senza prima aver verificato la realtà dei fatti".