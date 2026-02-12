Borgonovo, nuovi occhi elettronici per cimitero e scuole
Due telecamere al camposanto e altre tre davanti a elementari e medie. Una prima risposta ai ladri di rame e agli episodi di teppismo e bullismo con pietre e bombe d'acqua
Mariangela Milani
|39 minuti fa
Le scuole di Borgonovo - © Libertà/Mariangela Milani
Due telecamere sorvegliano il cimitero comunale di Borgonovo. Altre tre a breve sorveglieranno gli ingressi delle scuole elementari e medie. In entrambi i casi si tratta dei primi acquisti, a seguito del pacchetto sicurezza finanziato sul finire dello scorso anno con 70 mila euro. I posizionamenti delle nuove telecamere sono anche la conseguenza di episodi quali la razzia di rame a 5 fila di cappelle nel cimitero, e prima ancora di episodi come i lanci di sassi, da parte di ragazzini, verso la scuola media.
Episodi, uniti ad altri come il lancio bombe d’acqua o biciclette verso autovetture di passaggio, che hanno fatto suonare un campanello di allarme, tanto da essere diventati oggetto di discussione anche durante un recente incontro alle scuole medie con il comandante della Polizia locale, Riccardo Marchesi.
Le nuove telecamere portano a 17 i luoghi videosorvegliati all’interno del comune di Borgonovo.
L'incontro della Polizia locale con gli studenti delle medie (Mariangela Milani)
