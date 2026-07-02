Auto lontane dalle scuole: nel mirino 16 punti caldi

«Implementare le strade scolastiche». E’ l’impegno del Comune per mettere in sicurezza la viabilità intorno agli istituti negli orari di ingresso e uscita degli studenti. L’indicazione, già contenuta nel Pums (Piano urbano per la mobilità sostenibile) e ribadita nel Put (Piano urbano del traffico) approvato dal consiglio comunale lo scorso settembre, trova ora una prima forma di concretezza con lo studio di fattibilità licenziato dall’amministrazione. Sono sedici i punti finiti sotto osservazioni, con proposte di intervento che, dalla chiusura totale o parziale delle strade alla posa di dossi rallentatori, dall’allargamento dei marciapiedi all’introduzione di sensi unici, hanno l’obiettivo di tenere le auto per quanto possibile lontane dai plessi scolastici, determinando condizioni di maggiore sicurezza per l’utenza debole della strada, in primis pedoni e ciclisti.

Questi, entrando nel dettaglio, l’elenco degli istituti scolastici previsti dal Put e considerati prioritari in tema di interventi viabilistici.