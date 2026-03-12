Besurica e sicurezza, don Capelli: "Luci e ombre, ma qui si vive bene"
Dopo i furti in appartamento, i vandalismi e il taglio degli pneumatici alle ambulanze parla il parroco di San Vittore, testimone dei cambiamenti del quartiere dal 1997
Thomas Trenchi
|15 minuti fa
Don franco capelli nel piazzale dell'oratorio alla Besurica
Dai furti in appartamento agli episodi di vandalismo, fino alla recente manomissione dei mezzi della Misericordia. Anche la Besurica, quartiere alle porte di Piacenza con oltre quattromila residenti e per anni considerato una sorta di “Beverly Hills” cittadina, si interroga sul tema della sicurezza. Uno sguardo attento è sicuramente quello di don Franco Capelli, 77 anni, parroco di San Vittore dal 1997: è il sacerdote che da più tempo guida la stessa parrocchia in città. Un punto di riferimento per il quartiere, insomma. «È vero, alcuni episodi fanno riflettere – dice – ma la Besurica resta un luogo dove si vive serenamente. Le preoccupazioni devono tradursi in impegno concreto».