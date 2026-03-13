In troppi alle medie  di Corte e Castelvetro: studenti a Villanova?

Ci sono “troppi” iscritti in prima media per il prossimo settembre, nei plessi di Cortemaggiore e Castelvetro. E così la dirigenza dell’Istituto comprensivo sta lavorando per definire un’organizzazione più funzionale delle future classi. Sono 55 sono gli iscritti a Cortemaggiore; 51 quelli a Castelvetro. Non si conosce il dato preciso di Villanova ma i nati nel 2015 (coloro che da settembre frequenteranno la prima media) erano stati soltanto sei. I numeri indicano pertanto che le due classi prime previste a Cortemaggiore e Castelvetro sono insufficienti per accogliere tutti gli studenti iscritti.

Qual è dunque il rischio? Che alcune famiglie, che hanno scelto di iscrivere il figlio a Cortemaggiore o a Castelvetro siano dirottate al plesso di Villanova.