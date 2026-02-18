Addio a Sara Fava, piacentina e assessora a San Rocco al Porto

«Questa notte è mancata Sara Fava, la nostra assessora al bilancio». Lo ha reso noto il sindaco di San Rocco al Porto, Matteo Delfini.

Nata a Piacenza nel dicembre 1975, «da più di un anno combatteva contro una terribile malattia - si legge ancora nel messaggio del primo cittadino -. Ha affrontato questa ultima sfida come tutte le altre: con tenacia, costanza e con il suo inconfondibile spirito che, non mancando di ironia, la rendeva unica. In questi nove anni si è impegnata a fondo per la nostra comunità, donando il suo tempo, la sua intelligenza e il suo insuperabile senso del dovere a tutti noi».

Fava lavorava all'Archivio di Stato di Piacenza, dove ricopriva il ruolo di responsabile di Sala studio e accoglienza.