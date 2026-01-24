In salotto si trova davanti due incappucciati

Si arrampicano sul balcone di casa, lungo viale Amendola, e tentano di entrare. E' accaduto a Castel San Giovanni. La proprietaria, allertata dall'allarme, si mette a urlare e li mette in fuga. L'episodio, concitato, ha visto suo malgrado protagonista una donna che l'altra sera si è trovata di fronte a due persone incappucciate che hanno tentato di entrare nel suo appartamento, al primo piano di una palazzina. I due si sono arrampicati sul balcone ma hanno fatto scattare l'allarme. È a quel punto che la donna ha visto le due sagome dietro al vetro della porta finestra e si è messa a urlare, mettendo così in fuga i due malviventi che sono fuggiti verso via Montanara.