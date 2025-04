Ladri nella notte saccheggiano Castelnuovo Fogliani

Ladri in azione a Castelnuovo Fogliani, nel comune di Alseno, nella notte tra mercoledì e giovedì: razziati tre esercizi in una notte, per un bottino da oltre 18mila euro. Prima sono entrati nel ristorante “Croce Bianca” rubando 10 kg di caffè, bottiglie di liquori, vini e champagne, oltre a svuotare freezer e frigo, compreso quello della carne fresca che conteneva costate, filetti, fiorentine. A conti fatti, un bottino molto sostanzioso di almeno 7mila euro

La seconda incursione al bar tabacchi

Verso le tre e mezzo i ladri hanno messo a segno un altro colpo al bar “Il Bivio”, il quindicesimo furto nell’arco di 20 anni. Tra inferriate, porte blindate e sistemi d’allarme, la proprietaria ha speso parecchio, ma non è bastato. Hanno fatto razzia di sigarette per un importo di 10mila euro e agito mentre l’allarme era in funzione.

All’alba il colpo all’Anspi

Al Circolo Anspi di strada Riva rossa hanno forzato una porta che collega il circolo all’asilo e rubato un televisore, l’impianto audio, bottiglie di vino, bibite, cioccolatini e snack vari per un importo di un migliaio di euro oltre al fondo cassa di 200 euro. Tutti i furti sono stati denunciati al comando dei carabinieri di Fiorenzuola.