Allarme cavallette, Lugagnano si prepara
Oggi incontro per evitare l’invasione dell’anno scorso. «La prevenzione si fa adesso»
Federica Duani
|3 ore fa
Tra le zone più colpite nel 2025 Montezago, San Genesio e Antognano
Un’assemblea pubblica, a Lugagnano, per informare e coordinare gli interventi di prevenzione contro i possibili danni causati dalle cavallette. L’appuntamento è stato fissato per la mattina di oggi, venerdì 13 marzo, quando amministratori, tecnici e agricoltori si confrontano sulle strategie da adottare nei prossimi mesi.
L’obiettivo è coinvolgere direttamente gli agricoltori, così da poter intervenire per tempo e limitare il fenomeno. Le cavallette possono infatti provocare danni importanti alle colture, in particolare ai campi di erba medica, di cui sono particolarmente ghiotte.
