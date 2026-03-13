Allarme cavallette, Lugagnano si prepara

Un’assemblea pubblica, a Lugagnano, per informare e coordinare gli interventi di prevenzione contro i possibili danni causati dalle cavallette. L’appuntamento è stato fissato per la mattina di oggi, venerdì 13 marzo, quando amministratori, tecnici e agricoltori si confrontano sulle strategie da adottare nei prossimi mesi.

L’obiettivo è coinvolgere direttamente gli agricoltori, così da poter intervenire per tempo e limitare il fenomeno. Le cavallette possono infatti provocare danni importanti alle colture, in particolare ai campi di erba medica, di cui sono particolarmente ghiotte.