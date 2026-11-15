Cava a Lusurasco, in aula il Comune rileva difformità

Confronto serrato nell’ultimo Consiglio comunale di Alseno sul futuro della frazione di Lusurasco. Al centro della discussione il progetto per il “Piano estrattivo ampliamento Palazzo”, presentato lo scorso 3 luglio dalla ditta Nuova Gpl: un tema delicato che intreccia procedure tecniche complesse, rilievi urbanistici e il forte malumore della cittadinanza.

Ad aprire la discussione è stato il sindaco Davide Zucchi, che ha illustrato l’iter del Procedimento autorizzativo unico comunale (Pauc). Il primo cittadino ha sottolineato come la ditta abbia scelto la via della Valutazione di Impatto Ambientale (Via) volontaria, rendendo il Comune autorità competente: «Un impegno notevole per i nostri uffici tecnici, altamente qualificati, ma un aspetto da valutare positivamente per l’ente».

Zucchi ha colto l’occasione per respingere le accuse della ditta proponente nell’intervista all’amministratore pubblicata su Libertà, circa presunti blocchi dell’investimento da oltre un anno e mezzo.