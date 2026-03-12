Fiorenzuola , sequestrate sette auto senza assicurazione

Nel primo bimestre di quest’anno si sono intensificati i controlli della polizia locale di Fiorenzuola per tutelare la sicurezza stradale. Controlli sulle auto in sosta su area pubblica (tramite strumentazione elettronica) e blocchi della pattuglia sulle strade comunali ad alta percorrenza, hanno portato a sanzionare ben 26 veicoli trovati a circolare senza regolare revisione e 7 mezzi che giravano senza alcuna copertura assicurativa. In questi 7 casi si è proceduto non solo a elevare la multa ma anche al sequestro del veicolo.

Illeciti in aumento

Pare aumentata la frequenza di questi comportamenti illeciti, se si considera che nel corso dell’intero anno passato erano state trovate solo una dozzina di auto non in regola e che i veicoli sequestrati erano stati in tutto 17. Il codice della strada prevede infatti che se si circola senza Rca auto (ma anche se l’auto è parcheggiata su area pubblica), si viene sanzionati con una multa da 866 a 3.464 euro e 5 punti in meno sulla patente (il doppio se si è neopatentati). Il mezzo viene inoltre sequestrato e per riscattarlo bisogna pagare la multa, le spese del carroattrezzi per trasportarlo e la custodia stessa. Inoltre bisogna stipulare la polizza auto di almeno 6 mesi. Esiste un periodo di tolleranza di 15 giorni dopo la scadenza della polizza annuale, durante il quale si è ancora coperti. Trascorsi questi, la sanzione viene elevata ma se la scadenza non ha superato un mese la multa è ridotta.

In caso di mancata revisione auto, le multe non sono così salate e vanno da 173 euro a 600. In alcuni casi può essere disposta la sospensione dalla circolazione del veicolo (che non viene però sequestrato) fino all’avvenuta revisione. Se il proprietario circolasse durante questo periodo in cui il mezzo è sospeso, scatterebbe un fermo amministrativo di tre mesi o la confisca del mezzo.