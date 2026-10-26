Mattei di Fiorenzuola, torna disponibile la palestra

La palestra dell’Istituto Mattei di Fiorenzuola d’Arda torna nuovamente disponibile per le attività scolastiche e sportive. Si sono infatti conclusi i principali lavori di ripristino realizzati dalla Provincia di Piacenza a seguito dell’ incendio del 31 luglio 2025, che aveva provocato danni significativi a diverse parti dell’edificio. È infatti nuovamente accessibile il piano terra della palestra, comprensivo di ingresso, campo da gioco, spogliatoi, depositi e infermeria.

Le ultime lavorazioni ancora in corso

Restano da completare alcune lavorazioni di dettaglio al piano superiore e nelle aree esterne, necessarie per ultimare il ripristino dell’intero impianto. In particolare, nelle prossime settimane saranno completate la posa della pensilina, il riposizionamento di parte dei pannelli fotovoltaici e le attività di sgombero dei materiali residui di cantiere, oltre alla successiva rimozione della gru ancora presente nell’area.

Il cantiere e gli interventi realizzati

L’intervento, per un importo complessivo di 700mila euro, ha consentito di ripristinare le condizioni di sicurezza, funzionalità e fruibilità dell’edificio, intervenendo su tutte le parti compromesse dall’incendio.

I lavori hanno interessato, in particolare, il campo da gioco e la pavimentazione sportiva, gli spogliatoi e i locali di servizio, le pareti e le finiture interne, le travi lignee e la struttura di copertura, i serramenti, i pannelli fotovoltaici e gli impianti elettrici e termo-idraulici, oltre alle verifiche e agli interventi necessari per la rimessa in esercizio dell’impianto elevatore.

Verso la piena disponibilità dell’impianto

Nella fase di completamento delle ultime opere, le società sportive potranno utilizzare l’impianto per allenamenti e attività agonistiche a porte chiuse. La piena disponibilità della struttura, comprensiva degli spalti e dei locali destinati al pubblico al piano superiore, sarà ripristinata nei primi giorni di novembre, una volta concluse le lavorazioni residue e completata la rimozione della gru.

Con il completamento di queste ultime attività, la palestra tornerà integralmente fruibile in tutte le sue componenti, a servizio dell’Istituto Mattei, delle associazioni sportive e dell’intera comunità.