Fiamme al palazzetto dello sport del Mattei di Fiorenzuola. VIDEO

Una vera e propria task force composta da una decina di squadre dei vigili del fuoco di Fiorenzuola e di Piacenza è al lavoro da questa mattina alle 7 a causa dell’incendio che sta interessando il palazzetto dello sport che si trova all’interno del polo dell’istituto Mattei, edificio di proprietà della Provincia di Piacenza. Per cause in corso di accertamento - la prima ipotesi è che sia stato innescato da un cortocircuito all’interno dello spogliatoio situato al piano terra della palestra - le fiamme si sono sprigionate all’interno della struttura arrivando ad interessarne anche il tetto.

L’incendio si è rapidamente propagato all’interno dello spogliatoio e, attraverso le pareti, ha raggiunto il primo piano, interessando in particolare la zona della copertura delle tribune. Le fiamme hanno coinvolto l’isolamento del tetto: la complessità dell’intervento di spegnimento è dovuta proprio al fatto che il fuoco si è insinuato tra la copertura esterna e quella interna, rendendo difficile l’accesso diretto al fronte delle fiamme.

I Vigili del Fuoco sono tuttora impegnati nello smontaggio di parte dell’impianto fotovoltaico e nelle operazioni di apertura di un varco nel tetto, al fine di isolare il fronte delle fiamme ed evitarne la propagazione.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri della stazione di Fiorenzuola e personale della provincia. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.

L'ente Provincia di Piacenza fa sapere che "la settimana scorsa era stata regolarmente effettuata la verifica periodica dell’impianto elettrico e del sistema di messa a terra, con esito positivo".